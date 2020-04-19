Ubisoft распродает всю серию Assassin's Creed с большими скидками

Акция также затронула самую последнюю игру серии, а именно Assassin's Creed Odyssey, выпущенную два года назад. Напомним, что в обычное время стоимость тайтла составляет порядка 1999 рублей, тогда как сейчас его можно приобрести всего за 659 (67% скидка).