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Ubisoft распродает всю серию Assassin's Creed с большими скидками
Акция закончится 21 апреля
Ubisoft решил порадовать всех любителей Assassin's Creed. Так, в фирменном цифровом магазине компании была запущена акция, в рамках которой с большими скидками распродается вся культовая серия видеоигр.
Так, всего за 499 рублей (75% скидка) вместо прежних 1999 рублей можно ухватить Assassin's Creed: Origins.
Акция также затронула самую последнюю игру серии, а именно Assassin's Creed Odyssey, выпущенную два года назад. Напомним, что в обычное время стоимость тайтла составляет порядка 1999 рублей, тогда как сейчас его можно приобрести всего за 659 (67% скидка).
Всего за 203 рубля ( 66% скидка), в свою очередь, доступна первая часть Assassin's Creed.
Стоит отметить, что акция активна лишь ограниченное количестве времени. Так, она продлится до 21 апреля. Ознакомиться с полным ассортиментом игр, участвующих в акции, можно по этой ссылке.