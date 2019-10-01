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Ubisoft распродаёт свои лучшие игры со скидками до 90%
Всего 10 дней — поспешите!
В честь российской выставки «ИгроМир» компания-разработчик игр Ubisoft объявила распродажу в своём официальном магазине. Со скидками отдают самые известные игры компании, в том числе серии Assassin’s Creed, Far Cry и Tom Clancy’s The Division.
Assassin’s Creed Odyssey, например, можно купить за 1000 рублей вместо 2000.
Tom Clancy’s The Division 2, которая вышла буквально полгода назад, продаётся так же за 1000 рублей, скинув половину стоимости.
Far Cry New Dawn теперь стоит 925 рублей вместо 1849.
Также хорошим предложением выглядит Anno 1800 — градостроительный и экономический симулятор с элементами стратегии в реальном времени. Его можно купить за 1340 рублей вместо 1999.
Распродажа продлится до 10 октября 2019 года.
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