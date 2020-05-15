Игры
Сегодня 15:12
Ubisoft сможет удалять неактивные в течение полугода аккаунты собственного магазина Uplay
При этом не возвращая средств, потраченных на покупку игр
Условия, на которых игроки начинают пользоваться различными сервисами по типу Steam, крайне кабальные. Так, например, игры не “покупаются”, а “берутся в аренду”. Но Ubisoft в этом плане решила пойти еще дальше — теперь компания сможет удалять неактивные в течение полугода аккаунты собственного магазина Uplay.
При этом, что интересно, ни о каком возврате средств, потраченных на покупку игр, конечно же, не идет. А стало все это возможным благодаря обновлению пользовательского соглашения, о котором компания-разработчик уведомила своих пользователей по почте накануне.
Не менее интересным является пункт, согласно которому Ubisoft вполне законно сможет потребовать предоставить документ, который подтвердит личность владельца, в любой момент, а также в случае разумных предположений в нарушении условий пользования прекратить доступ к сервису.