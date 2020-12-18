Игры
Сегодня 18:23
Ubisoft Store объявил зимнюю распродажу игр
Со скидками до 85%
Череда зимних распродаж продолжается. Теперь к ней присоединился онлайн-магазин Ubisoft Store, который предлагает приобрести популярные тайтлы со скидками до 85%.
Так, всего за 187 рублей вместо прежних 1 249 рублей можно купить Assassin’s Creed Unity.
Стоимость Assassin’s Creed Origin, в свою очередь, упала с 2 499 рублей до 499 рублей.
С 80% скидкой также предлагается Far Cry 5. Напомним, что в обычное время игра продается за 2 499 рублей, тогда как сейчас доступна за 499 рублей.
В акции можно встретить более 360 игр и DLC со скидками. Ознакомиться с полным списком тайтлов, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке. Причем на некоторые игры действует дополнительная 21% скидка по промокоду WELCOME2021.