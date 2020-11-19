Игры
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Ubisoft Store запустил распродажу игр в честь "Черной пятницы" со скидками до 80%
До 3 декабря
В цифровом магазине Ubisoft Store была запущена распродажа игр в честь “Черной пятницы”. В акции можно встретить такие популярные тайтлы, как Watch Dogs: Legion, Assassin's Creed Odyssey и прочие, а размер максимальной скидки достигает 80%.
Так, популярный шутер Far Cry 5 предлагается купить с 80% скидкой. Напомним, что в обычное время игра продавалась за 2 499 рублей, тогда как сейчас она доступна за 499 рублей.
Золотое издание Assassin’s Creed Истоки можно приобрести за 749 рублей вместо прежних 3 749 рублей.
Также с 80% скидкой можно приобрести гоночную игру с огромным открытым миром The Crew 2.
Ознакомиться с полным ассортиментом игр, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке. Закончится акция 3 декабря.