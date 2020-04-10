Ubisoft временно снизил стоимость премиальной подписки с доступом к коллекции игр

Речь о подписке Uplay+, один месяц использование которой вплоть до 7 мая можно ухватить, заплатив всего 445 рублей. Напомним, что в обычное время месячный доступ к данной подписке продается за 999 рублей.

Благодаря Uplay+ геймеры обеспечены большой коллекцией игр компании. Причем, отметим, что речь и о доступе к дорогим изданиям, в состав которых входит ряд дополнительного контента и бонусов. Кроме того, при появлении новых игр обладатели премиальной подписки могут и вовсе получить ранний доступ. Так, для всех обладателей Uplay+ доступно полное издание популярного шутера Rainbow Six Siege с различными расширениями, а также со всеми доступными оперативниками.