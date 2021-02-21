Ubisoft выпустит комиксы по популярной серии игр Far Cry

Сообщается, что все три выпуска будут повествовать о главных героях третьей, четвертой и пятой частей популярного тайтла Far Cry. В частности, в комиксах можно будет узнать историю лидера пиратов Вааса Монтенегро, диктатора Пэйгана Мина, а также главы культа Иосифа Сида.

По задумке, рассказывать все будет злодей из грядущей части серии Far Cry 6. Таким образом он будет учить жизнь своего 13-летнего сына Диего, рассказывая ему «поучительные истории, которые он слышал о гибели трёх легендарных людей». Выход первого выпуска ожидается 19 мая.