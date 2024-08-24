Ubisoft выпустит продолжение легендарной пошаговой стратегии «Герои меча и магии»

Эта часть «Героев меча и магии» станет предысторией масштабной серии. События игры происходят на континенте Джадам на планете Энрот. Релиз выйдет в Steam Early Access и будет доступен и для пользователей из России.

В игре предусмотрены новая сюжетная кампания, многопользовательский режим, случайно сгенерированные сценарии. Игроки смогут создавать собственные кампании и даже делиться своими сценариями с другими пользователями: для этого в игру будет встроен редактор.

Как отмечается, Heroes of Might & Magic: Olden Era выйдет в 2025 году. За разработку и подготовку проекта к выходу отвечает студия Team Unfrozen.