Игры
Опубликовано 10 января 2025, 08:17
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Ubisoft выпустит ремейк Assassin's Creed и Far Cry 7

Но не поздно ли?
Ubisoft, несмотря на сложное положение, продолжает развивать свои ключевые франшизы. Согласно последним данным, компания готовит ремейки двух культовых игр — Assassin's Creed и Far Cry 7.
Ubisoft выпустит ремейк Assassin's Creed и Far Cry 7
© Insider Gaming

Сложный финансовый год, сопровождаемый падением акций на 85% с 2021 года, стал причиной задержек и отмены ряда проектов. Однако Ubisoft планирует восстановить доверие игроков и укрепить свои позиции на рынке, делая ставку на проверенные временем франшизы.

Ремейк Assassin's Creed обещает вернуть игроков к истокам серии, используя современные технологии, включая обновлённый геймплей и улучшенную графику.

Far Cry 7, в свою очередь, станет продолжением одной из самых успешных серий компании, сохранив свой уникальный стиль и добавив новые механики.

Ubisoft также надеется на успех Assassin's Creed Shadows, релиз которого запланирован на февраль 2025-го. Эта игра считается критически важной для будущего компании, особенно на фоне слухов о возможной продаже компании Tencent.

Источник:Insider Gaming
Автор:Булат Кармак
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