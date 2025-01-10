Ubisoft выпустит ремейк Assassin's Creed и Far Cry 7

Сложный финансовый год, сопровождаемый падением акций на 85% с 2021 года, стал причиной задержек и отмены ряда проектов. Однако Ubisoft планирует восстановить доверие игроков и укрепить свои позиции на рынке, делая ставку на проверенные временем франшизы.

Ремейк Assassin's Creed обещает вернуть игроков к истокам серии, используя современные технологии, включая обновлённый геймплей и улучшенную графику.

Far Cry 7, в свою очередь, станет продолжением одной из самых успешных серий компании, сохранив свой уникальный стиль и добавив новые механики.

Ubisoft также надеется на успех Assassin's Creed Shadows, релиз которого запланирован на февраль 2025-го. Эта игра считается критически важной для будущего компании, особенно на фоне слухов о возможной продаже компании Tencent.