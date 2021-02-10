Игры
Сегодня в 15:39
Ubisoft запустил большую распродажу игр со скидками до 80%
До 22 февраля
В онлайн-магазине Ubisoft запущена большая распродажа игр в честь лунного Нового года. В ее рамках можно приобрести игры серии Assassin’s Creed, Far Cry, Watch Dogs и прочие, а размер максимальной скидки достигает 85%.
Так, с 80% скидкой предлагается Far Cry 5, который в обычное время стоит 2 499 рублей, тогда как сейчас - 499.
Сэкономить можно и на покупке последней части игры серии Assassin’s Creed о викингах. Речь о Assassin’s Creed Valhalla, которую можно купить за 2 074 рублей вместо прежних 2 499.
С 85% скидкой, в свою очередь, можно ухватить Assassin’s Creed Unity.
Ознакомиться с полным списком игр, стоимость которых стала ниже в рамках распродажи, можно по этой ссылке. Отметим, что акция закончится 22 февраля.