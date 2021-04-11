Игры
Сегодня в 15:43
Ubisoft запустил большую распродажу игр со скидками до 85%
Assassin's Creed, Far Cry и не только
В онлайн-магазине Ubisoft проходит большая распродажа популярных игр. Размер максимальной скидки достигает 85%.
Так, с 80% скидкой продается игра знаменитой серии Assassin's Creed Истоки. Напомним, что в обычное время ее продают за 2 499 рублей, тогда как сейчас она доступна всего за 499.
Всего за 187 рублей, в свою очередь, можно приобрести Assassin's Creed Unity. Стоимость тайтла упала на 85%.
С 80% скидкой предлагается купить гоночную игру The Crew 2, которая ранее стоила 2 499 рублей.
374 рублей вместо прежних 1 249 рублей можно потратить на культовый шутер Far Cry 3.
Ознакомиться с остальными играми, которые продаются в рамках распродажи с большими скидками, можно по этой ссылке.