Ubisoft запустил летнюю распродажу игр с большими скидками

Assassin's Creed Origins издание deluxe, в свою очередь, отдают по стоимости на 80% ниже первоначальной — за 583 рубля вместо 2 919. В данное издание, помимо самой игры, входит эксклюзивное задание "Морское сражение", а также ряд дополнительного контента.