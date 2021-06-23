Ubisoft запустил летнюю распродажу игр с большими скидками

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Ubisoft запустил летнюю распродажу игр с большими скидкамиДо 5 июля
В онлайн магазине Ubisoft стартовала летняя распродажа со скидками до 80%. Продлится она вплоть до 5 июля.
Tom Clancy's The Division 2 можно ухватить с 70% скидкой, то есть всего за 374 рубля вместо прежних 1 249.
Assassin's Creed Origins издание deluxe, в свою очередь, отдают по стоимости на 80% ниже первоначальной — за 583 рубля вместо 2 919. В данное издание, помимо самой игры, входит эксклюзивное задание "Морское сражение", а также ряд дополнительного контента.
For Honor и дополнение Marching Fire можно приобрести с 75% скидкой — за 519 рублей. Напомним, что в обычное время этот комплект продают за 2 079 рублей.
Ознакомиться со всеми играми, которые продаются со скидками в рамках распродажи, можно перейдя по этой ссылке.