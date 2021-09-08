Ubisoft запустила бесплатную раздачу Far Cry 3 и распродажу своих лучших игр

Отметим, что бесплатная раздача Far Cry 3 продлится вплоть до 11 сентября. Купить игру со 100% скидкой можно перейдя по этой ссылке. В обычное время тайтл продается за 999 рублей.

С 75% скидкой сейчас продают Rainbow Six Siege — стоимость упала с 829 рублей до 207.