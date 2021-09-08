Ubisoft запустила бесплатную раздачу Far Cry 3 и распродажу своих лучших игр

Игры
Сегодня в 13:17
Ubisoft запустила бесплатную раздачу Far Cry 3 и распродажу своих лучших игрДо 11 сентября
Ubisoft объявила о начале осенней акции, в рамках которой популярный боевик Far Cry 3 раздают бесплатно, а хиты компании продаются с большими скидками — вплоть до -85%.
Отметим, что бесплатная раздача Far Cry 3 продлится вплоть до 11 сентября. Купить игру со 100% скидкой можно перейдя по этой ссылке. В обычное время тайтл продается за 999 рублей.
С 75% скидкой сейчас продают Rainbow Six Siege — стоимость упала с 829 рублей до 207.
На 85% упала стоимость Assassin's Creed Unity. Так, если ранее игру продавали за 1 249 рублей, то сейчас она доступна за 187.
Watch Dogs: Legion, в свою очередь, доступна за 999 рублей вместо исходных 2 499.
Ознакомиться со всеми играми, которые участвуют в распродаже, можно перейдя по этой ссылке.