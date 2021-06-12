Ubisoft запустила большую распродажу игр

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Сегодня в 12:36
Ubisoft запустила большую распродажу игрСкидки до 85%
В цифровом магазине Ubisoft стартовала большая распродажа игр, приуроченная к грядущей презентации Forward Ubisoft. Размер максимальной скидки достигает 85%.
Так, за полцены можно ухватить Watch Dogs: Legion. Напомним, что в обычное время тайтл продают за 2 499 рублей, тогда как сейчас его можно купить за 1 249.
С 70% скидкой, в свою очередь, предлагается Tom Clancy's The Division 2. Стоимость игры упала с 1 249 рублей до 374.
85% скидка досталась популярному шутеру Far Cry 5. Его игроки могут купить за 374 рубля вместо прежних 2 499.
Ознакомиться с остальными играми, которые участвуют в данной распродаже, можно по этой ссылке. Отметим также, что при оформлении покупки можно ввести промокод Forward и получить купон на 650 рублей.