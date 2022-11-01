Смеялись над обгонами «о стену» в играх? Гонщик повторил это в реальности и вышел в финал

Благодаря этому же приёму Честейн поставил рекорд самого быстрого круга в истории гоночной трассы Мартинсвилля — места, где проводятся соревнования. Суть приёма заключалась в манёвре «езды по стене»: на полной скорости пилот проехал вплотную к барьеру трассы и отпустил руль. В итоге машину вынесло на трассу, и этим он смог обогнать многих соперников.

Во время интервью Честейн рассказал, что смог добиться такого результата, потому что использовал приём из игры NASCAR 2005 на GameCube, в которую много играл, когда ему было 8 лет. Отмечается, что многие гонщики тренируются на симуляторах, поэтому вполне логично, что профессионал смог воспроизвести приём из такой игры. Но это не отменяло риска для жизни.

«Я никогда не знал, сработает ли это на самом деле. Я имею в виду, что делал это в игре, когда мне было 8 лет. Однако в итоге я сделал выбор. Я включил пятую передачу и фактически отпустил руль», — рассказал Росс Честейн после заезда.