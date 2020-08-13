Ученые доказали, что видеоигры приучают подростков к чтению

Так, само исследование проводилось в виде опроса - в нем поучаствовало более 4,5 тыс британских подростков в возрасте от 11 до 16 лет. Помимо этого, сотрудники фонда “приобщили” к своим результатам и результаты другого опроса, проведенного в период самоизоляции уже среди 3.8 тыс других подростков и 800 родителей.

По итогу, авторы исследования пришли к выводу, что видеоигры не только эффективны в развитии социальных навыков, но также способствуют повышению грамотности молодых людей. Также подобный вид развлечений стимулирует творчество среди подростков, т.к. любители поиграть очень часто начинают заниматься созданием различных собственных произведений по мотивам своих любимых видеоигр, таких как фанфики, советы для начинающих, сценарии и т.д.