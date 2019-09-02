Ученые нашли инопланетный минерал

По их словам они смогли обнаружить и зафиксировать неизвестный ранее науке минерал, который получил имя “эдскоттит”. Данное имя было выбрано не случайно — оно было придумано в честь популярного исследователя метеоритов Эдварда Скотта, члена исследовательской группы Гавайского университета. По мнению калифорнийских ученых, новый минерал был образован “случайно”, в результате взаимодействия атомов железа и углерода в ходе процесса длительного остывания метеорита.

По мнению авторов исследования, метеорит является лишь частью более крупной структуры — планетезималя, который в свою очередь появился в эпоху молодости Солнечной системы, но который так и не смог стать полноценной планетой.