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Ученые нашли инопланетный минерал

Появившийся в “зародыше” несформировавшейся планеты
Еще в далеком 1951 году ученые обнаружили метеорит, который сегодня находится в музее провинции Виктория, недалеко от места, он был найден. В музее тщательно контролируют то, как много инопланетного вещества расходуется при его изучении, в результате чего лишь в прошлом году заведение одобрило передачу небольшого количества метеорита для изучения калифорнийским минералогам. Результаты нового исследования ученые опубликовали в своей новой статье.

По их словам они смогли обнаружить и зафиксировать неизвестный ранее науке минерал, который получил имя “эдскоттит”. Данное имя было выбрано не случайно — оно было придумано в честь популярного исследователя метеоритов Эдварда Скотта, члена исследовательской группы Гавайского университета. По мнению калифорнийских ученых, новый минерал был образован “случайно”, в результате взаимодействия атомов железа и углерода в ходе процесса длительного остывания метеорита.

По мнению авторов исследования, метеорит является лишь частью более крупной структуры — планетезималя, который в свою очередь появился в эпоху молодости Солнечной системы, но который так и не смог стать полноценной планетой.

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