Ученые научили крыс бегать и стрелять внутри легендарной DOOM II

Если раньше животные могли лишь перемещаться по виртуальному пространству, то теперь они научились выполнять сразу несколько действий. Включая стрельбу.

Проект, запущенный еще в 2021 году под руководством венгерского инженера Виктора Тота, получил установку второго поколения.

В ней используется изогнутый AMOLED-дисплей, который лучше соответствует полю зрения крысы, а также система направленных потоков воздуха. Они создают тактильную обратную связь и сигнализируют о столкновениях со стенами и объектами.