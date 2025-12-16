Игры
Опубликовано 16 декабря 2025, 07:57
1 мин.

Ученые научили крыс бегать и стрелять внутри легендарной DOOM II

И все это без нейроимплантов
Нейроинженеры вывели эксперимент с «играющими в DOOM II» крысами на новый уровень.
© Rats Play DOOM

Если раньше животные могли лишь перемещаться по виртуальному пространству, то теперь они научились выполнять сразу несколько действий. Включая стрельбу.

Проект, запущенный еще в 2021 году под руководством венгерского инженера Виктора Тота, получил установку второго поколения.

В ней используется изогнутый AMOLED-дисплей, который лучше соответствует полю зрения крысы, а также система направленных потоков воздуха. Они создают тактильную обратную связь и сигнализируют о столкновениях со стенами и объектами.

Ученые научили крыс бегать и стрелять внутри легендарной DOOM II

© Rats Play DOOM

Для стрельбы добавлен физический «спусковой» механизм. При этом никаких имплантов и инвазивных нейроинтерфейсов не применяют — система работает на внешних датчиках, отслеживании движений и обучении с подкреплением, когда правильные действия поощряются наградой.

Авторы подчеркивают, что эксперимент не доказывает осознанную игру животных. Его цель — создать доступную платформу для изучения поведения в виртуальных средах.

Источник:Rats Play DOOM
Автор:Булат Кармак
Теги:
#DOOM
,
#наука