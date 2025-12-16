Ученые научили крыс бегать и стрелять внутри легендарной DOOM II

Ученые научили крыс бегать и стрелять внутри легендарной DOOM IIИ все это без нейроимплантов
Если раньше животные могли лишь перемещаться по виртуальному пространству, то теперь они научились выполнять сразу несколько действий. Включая стрельбу.
Проект, запущенный еще в 2021 году под руководством венгерского инженера Виктора Тота, получил установку второго поколения.
В ней используется изогнутый AMOLED-дисплей, который лучше соответствует полю зрения крысы, а также система направленных потоков воздуха. Они создают тактильную обратную связь и сигнализируют о столкновениях со стенами и объектами.
Для стрельбы добавлен физический «спусковой» механизм. При этом никаких имплантов и инвазивных нейроинтерфейсов не применяют — система работает на внешних датчиках, отслеживании движений и обучении с подкреплением, когда правильные действия поощряются наградой.
Авторы подчеркивают, что эксперимент не доказывает осознанную игру животных. Его цель — создать доступную платформу для изучения поведения в виртуальных средах.