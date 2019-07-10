Ученые подсчитали, сколько нужно играть в игры, чтобы не сойти с ума

В последние же лет десять в мире на полном серьезе ходят разговоры о том, что видеоигры делают нас жестокими. Все эти Doom, Mortal Kombat, GTA — именно из-за проведения времени за этими играми люди, а особенно дети, якобы сходят с ума и устраивают массовые расстрелы в школах и других общественных местах. Но разговоры разговорами, а ученые все же решили провести исследования на тему и в результате целых двух лет изучения вопроса пришли к интересным выводам.

Сингапурские ученые провели исследование на 3034 молодых людях для установления связи между агрессивным геймплеем, различными видами жестокости и антисоциальным поведением. В результате множества тестов, исследователи пришли к выводу, что жестокие игры не вызывают у людей желания вести себя агрессивно и в реальной жизни. Для получения клинически заметных изменений в поведении человека, потребовалось бы проводить 27 часов в день за играми с рейтингом М (от 17 лет — прим. редакции).

Напомним, что выход практически каждой новой части GTA сопровождается новыми обвинениями игры со стороны журналистов и психологов в том, что продукт Rockstar Games негативно влияет на умы молодежи. Теперь, вероятнее всего, у защитников игровой индустрии будет весомый аргумент в пользу того, что все эти люди несут антинаучную чушь.