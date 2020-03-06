Ученые подтвердили, что видеоигры не провоцируют агрессивное поведение

Что интересно, впервые подобное заявление было озвучено еще в 2015 году, но уже в 1 марта 2020 ученые приняли решение обновить данные, которые в конечном итоге опять же подтвердили предыдущее заключение. При этом эксперты отметили, что агрессивное поведение и насилие — это достаточно крупная проблема в социальной сфере, на которой должны делать особый акцент как политики, так и сама общественность.

Возвращаясь к результатам свежего исследования, все же стоит отметить, что ученые отдельно уточнили, что выводы в числе прочего могли получиться такими, какими они получились из-за недостаточного количества научных данных.