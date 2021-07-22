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Учёные назвали опасность игры на смартфоне от скуки

Например, она может довести до серьёзной зависимости
С тех пор, как смартфоны плотно вошли в нашу жизнь, многие из нас стали развлекать себя именно ими в моменты скуки. Но, как оказалось, это не самая лучшая идея.
Учёные назвали опасность игры на смартфоне от скуки

Группа учёных из Университета Ватерлоо провела исследование, которое показало, что пытаясь бороться со скукой с помощью смартфона, можно приобрести нездоровую зависимость, пишет Mint Lounge. Ещё одной «опасностью» является потеря ощущения времени и пространства.

При этом специалисты отдельно отметили, что разработчики мобильных игр рано или поздно должны начать уделять больше внимания различным инструментам, предназначенным для контроля геймерами времени, проведённого в игре.

Учёные заявили, что хоть интерактивные развлечения и помогают скоротать свободное время, делают они это слишком большой ценой.