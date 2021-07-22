Учёные назвали опасность игры на смартфоне от скуки

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Учёные назвали опасность игры на смартфоне от скукиНапример, она может довести до серьёзной зависимости
С тех пор, как смартфоны плотно вошли в нашу жизнь, многие из нас стали развлекать себя именно ими в моменты скуки. Но, как оказалось, это не самая лучшая идея.
Группа учёных из Университета Ватерлоо провела исследование, которое показало, что пытаясь бороться со скукой с помощью смартфона, можно приобрести нездоровую зависимость, пишет Mint Lounge. Ещё одной «опасностью» является потеря ощущения времени и пространства.
При этом специалисты отдельно отметили, что разработчики мобильных игр рано или поздно должны начать уделять больше внимания различным инструментам, предназначенным для контроля геймерами времени, проведённого в игре.
Учёные заявили, что хоть интерактивные развлечения и помогают скоротать свободное время, делают они это слишком большой ценой.