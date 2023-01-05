Учёный объяснил, почему людям так нравятся видеоигры

Учёный объяснил, почему людям так нравятся видеоигрыБлагодаря им появляется ощущение самодостаточности
Учёный объяснил притягательность видеоигр ощущением самодостаточности. Основатель Центра исследования видеоигр при философском факультете МГУ им. Ломоносова и руководитель профиля гейм-дизайн в Институте бизнеса и дизайна Александр Ветушинский объяснил, почему видеоигры увлекают даже взрослых людей.
Фото: Kartinkin.net
По словам эксперта, этапы развития, достижение успеха в играх происходят быстрее, чем в реальной жизни. А хотят люди, как правило, реализации трёх важных социальных аспектов: автономии, компетентности и сопричастности. Они формируют в человеке ощущение самодостаточности.
Игры помогают добиться результатов в реализации указанных аспектов значительно быстрее, чем в повседневной жизни. Ветушинский подчеркнул, что в реальной жизни тоже возникает ощущение самодостаточности, «но оно, скажем так, размазано очень тонким слоем».
Каждый человек хочет чувствовать, что сам определяет свою жизнь – это автономия. Каждый человек хочет чувствовать, что он хорош хотя бы в чем-нибудь – это компетентность. Каждый человек хочет чувствовать, что его навыки ценят другие – это сопричастность. Все эти потребности закрывают видеоигры.