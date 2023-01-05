Учёный объяснил, почему людям так нравятся видеоигры

По словам эксперта, этапы развития, достижение успеха в играх происходят быстрее, чем в реальной жизни. А хотят люди, как правило, реализации трёх важных социальных аспектов: автономии, компетентности и сопричастности. Они формируют в человеке ощущение самодостаточности.

Игры помогают добиться результатов в реализации указанных аспектов значительно быстрее, чем в повседневной жизни. Ветушинский подчеркнул, что в реальной жизни тоже возникает ощущение самодостаточности, «но оно, скажем так, размазано очень тонким слоем».