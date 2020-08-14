Удаленная из магазинов Apple и Google игра Fortnite осталась доступна владельцам смартфонов Samsung

Правда, речь идет о доступе к игре через фирменное приложение Epic Games в магазине Samsung. Но даже несмотря на это, игрокам доступна все та же версия Fortnite, что была удалена из AppStore и Google Play, общий вес которой составляет внушительные 8,2 ГБ.

Справедливости ради стоит отметить, что на данный момент в версии игры, приобретенной через Galaxy Store, отсутствуют внутренние покупки. Так, если пользователь попытается приобрести какой-либо товар, он столкнется с ошибкой “товар не существует в этом магазине”. Известно ли Epic Games о наличии проблемы и планирует ли она решить ее в самое ближайшее время - неизвестно.

Напомним, что накануне Fortnite пропала с магазинов приложений Apple и Google из-за попытки Epic Games обойти комиссионный сбор держателей платформ. В связи с удалением игры из магазинов, компания-разработчик подала на техногигантов в суд.