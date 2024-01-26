Удаленный в 2019 году App Store Fortnite вернется на iPhone. Пока лишь в Европе

Это означает, что пользователи смогут устанавливать и играть в популярную игру Fortnite без необходимости использования облачных игровых сервисов.

Напомним, что игра была удалена из App Store несколько лет назад из-за юридического спора между Apple и Epic Games.

Fortnite вернется на iOS в Европе в 2024 году, распространяясь через предстоящий Epic Games Store для iOS.

Epic Games продолжит утверждать в судах и перед регуляторами, что Apple нарушает закон. Несмотря на планы Epic по созданию собственного магазина приложений на iOS, генеральный директор Epic Тим Суини критикует запланированные изменения Apple, называя их «зловредным соблюдением» и направленными на препятствование Закону о цифровых рынках.