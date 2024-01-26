Удаленный в 2019 году App Store Fortnite вернется на iPhone. Пока лишь в Европе

Опубликовано 26 января 2024, 07:31
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Удаленный в 2019 году App Store Fortnite вернется на iPhone. Пока лишь в ЕвропеМиллионы детей по всему миру возрадовались
Epic Games объявила о планах по возвращению своего магазина Epic Games Store на iPhone и iPad в рамках новой политики Apple в Европейском Союзе.
Это означает, что пользователи смогут устанавливать и играть в популярную игру Fortnite без необходимости использования облачных игровых сервисов.
Напомним, что игра была удалена из App Store несколько лет назад из-за юридического спора между Apple и Epic Games.
Fortnite вернется на iOS в Европе в 2024 году, распространяясь через предстоящий Epic Games Store для iOS.
Epic Games продолжит утверждать в судах и перед регуляторами, что Apple нарушает закон. Несмотря на планы Epic по созданию собственного магазина приложений на iOS, генеральный директор Epic Тим Суини критикует запланированные изменения Apple, называя их «зловредным соблюдением» и направленными на препятствование Закону о цифровых рынках.