Игры
21:40, 04 марта 2023
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Украина вновь потребовала запретить продажи российской игры Atomic Heart по всему миру

Об этом заявил украинский министр

Министр цифровой трансформации и вице-премьер Украины Михаил Фёдоров в своём Twitter заявил, что потребовал от мировых производителей консолей и лидеров дистрибуции игр запретить продажу российской игры Atomic Heart, выпущенной студией Mundfish.

Украина вновь потребовала запретить продажи российской игры Atomic Heart по всему миру

Фото: Ixpaper.com

Он показал копии обращений к Sony и подчинённой компании PlayStation, Valve, Microsoft с требованием запретить «новый уровень российской цифровой пропаганды».

Фёдоров заявил, что верит в то, что ни одна из названных компаний на самом деле не поддерживает «кровавый режим, убийства и романтизацию коммунизма», поэтому не станет продавать Atomic Heart.

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