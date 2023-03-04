Украина вновь потребовала запретить продажи российской игры Atomic Heart по всему миру

21:40, 04 марта 2023
1 мин.
Украина вновь потребовала запретить продажи российской игры Atomic Heart по всему мируОб этом заявил украинский министр
Министр цифровой трансформации и вице-премьер Украины Михаил Фёдоров в своём Twitter заявил, что потребовал от мировых производителей консолей и лидеров дистрибуции игр запретить продажу российской игры Atomic Heart, выпущенной студией Mundfish.
Фото: Ixpaper.com
Он показал копии обращений к Sony и подчинённой компании PlayStation, Valve, Microsoft с требованием запретить «новый уровень российской цифровой пропаганды».
Фёдоров заявил, что верит в то, что ни одна из названных компаний на самом деле не поддерживает «кровавый режим, убийства и романтизацию коммунизма», поэтому не станет продавать Atomic Heart.