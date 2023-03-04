Украина вновь потребовала запретить продажи российской игры Atomic Heart по всему миру

Он показал копии обращений к Sony и подчинённой компании PlayStation, Valve, Microsoft с требованием запретить «новый уровень российской цифровой пропаганды».

Фёдоров заявил, что верит в то, что ни одна из названных компаний на самом деле не поддерживает «кровавый режим, убийства и романтизацию коммунизма», поэтому не станет продавать Atomic Heart.