Игры
20:01, 24 сентября 2023
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Украинские переводчики игры Cyberpunk 2077 переименовали бандитов в «русню»

Так перемогут

В украинской локализации популярной игры Cyberpunk 2077 был обнаружен неожиданный перевод.

Оригинальная фраза полицейского в игре звучит как: «Could't all these assholes bite it out in the Badlands?». Однако украинская студия перевела её как: «От не могла ця вся русня поздихати десь у Пустцi?».

Этот перевод касается участников банды «Мусорщики», состоящей из выходцев из СССР. Члены этой банды общаются на русском языке, имеют характерные татуировки и занимаются производством наркотиков в Пустошах игры.

Такое творческое решение переводчиков вызвало возмущение среди игроков и фанатов Cyberpunk 2077. Нашлось немало тех, кто назвал подобный перевод «неуместным» и «провоцирующим».

Представители CD Projekt RED, ответственных за разработку игры, пока никак не прокомментировали ситуацию.

Источник:Telegram
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#игры
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#CYBERPUNK 2077
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