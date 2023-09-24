Украинские переводчики игры Cyberpunk 2077 переименовали бандитов в «русню»Так перемогут
В украинской локализации популярной игры Cyberpunk 2077 был обнаружен неожиданный перевод.
Оригинальная фраза полицейского в игре звучит как: «Could't all these assholes bite it out in the Badlands?». Однако украинская студия перевела её как: «От не могла ця вся русня поздихати десь у Пустцi?».
Этот перевод касается участников банды «Мусорщики», состоящей из выходцев из СССР. Члены этой банды общаются на русском языке, имеют характерные татуировки и занимаются производством наркотиков в Пустошах игры.
Такое творческое решение переводчиков вызвало возмущение среди игроков и фанатов Cyberpunk 2077. Нашлось немало тех, кто назвал подобный перевод «неуместным» и «провоцирующим».
Представители CD Projekt RED, ответственных за разработку игры, пока никак не прокомментировали ситуацию.