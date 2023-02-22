Игры
10:42, 22 февраля 2023
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Украинские власти потребовали запретить игру об СССР, Atomic Heart, по всему миру

Будем надеяться, что ничего у них не выйдет

По всей видимости, на Украине больше не осталось серьёзных проблем. Иначе сложно объяснить то, что замглавы Минцифры страны заявил о намерении обратиться к игровым гигантам Sony, Microsoft и Valve с просьбой запретить продажу российского шутера об СССР Atomic Heart.

Украинские власти потребовали запретить игру об СССР, Atomic Heart, по всему миру

Фото: Digg

Причём запрет он попытается распространить не только на Украину, но вообще на весь мир. В качестве причины он называет токсичность проекта, а также «потенциальный сбор данных и возможную передачу данных пользователей третьим лицам в России».

Также чиновник заявил, что средства, полученные от покупки игры, могут быть использованы для поддержки военных действий против Украины. Но сделал он это голословно, без каких-либо доказательств.

Напомним, что релиз Atomic Heart состоялся 21 февраля 2023 года. Проект получил достаточно высокие оценки, а в Steam даже смог попасть в топ-3 продаж, обойдя Hogwarts Legacy. Разработала шутер российская студия Mundfish.

Источник:Dev.ua
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