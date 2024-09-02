Украинских киберспортсменов оштрафовали за использование фраз на русском

Игроки Олег yowaai Михайлов и Микола niche Землянский использовали фразу «Вот это моё невезучее место» из набора Aurora Gaming, который связан с российской компанией, попавшей под санкции.

Клуб, принадлежащий украинскому футболисту Александру Зинченко, объявил, что игроки будут наказаны за этот инцидент, произошедший в матче против команды 1win Team на турнире CCT Series 3.

Стоит также отметить, что в итоге Passion UA потерпела поражение в том матче и затем уступила команде MOUZ, завершив турнир на 5-6 месте, которое не приносит призовых.