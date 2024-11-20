Улучшение графики в PS5 Pro оказалось сломанным

Однако игроки столкнулись с проблемами в таких играх, как Silent Hill 2, Call of Duty: Black Ops 6 и Star Wars Jedi: Survivor. Особенно много жалоб вызывает ремейк Silent Hill 2: пользователи замечают мерцание и графические артефакты, которые отвлекают от игры.

Схожие проблемы наблюдаются в Black Ops 6 и Alan Wake 2, где, по словам владельцев PS5 Pro, графика страдает от «шимеринга» и нестабильного качества изображения.

В Star Wars Jedi: Survivor специалисты Digital Foundry отметили ухудшение изображения при использовании трассировки лучей.

Несмотря на эти недостатки, консоль получила обновления для более чем 50 игр с улучшениями графики. В то же время проблемы в ключевых проектах заставляют задуматься о том, стоит ли спешить с покупкой новой версии PlayStation.