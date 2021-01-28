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Сегодня 16:28
Улучшенные версии старых игр для PlayStation продаются с большими скидками
До 11 февраля
В онлайн-магазине Playstation запущена распродажа улучшенных версий старых игр. Размер максимальной скидки достигает 85%.
Так, Assassin's Creed III Remastered, который в обычное время продается за 2 499 рублей, сейчас доступен за 999 рублей.
Игра про Лару Крофт Tomb Raider: Definitive Edition продается с 85% скидкой, то есть всего за 214 рублей, в то время как обычная стоимость тайтла - 1 429 рублей.
Far Cry 3 Classic Edition можно ухватить за 599 рублей вместо прежних 1 999 рублей.
Стоимость обновленной версии God of War III, в свою очередь, упала с 1 429 рублей до 714 рублей.
Ознакомиться с полным списком тайтлов, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке. Акция закончится 11 февраля.