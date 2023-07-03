Уменьшенная Slim-версия PlayStation 5 выйдет уже в 2023 году

В документе было замечено следующее утверждение: «Консоль Xbox Series X продаётся на $50 дешевле, чем Nintendo Switch OLED. Sony также предложит более дешёвую версию PlayStation — PlayStation Slim — за $399,99, которая, как ожидается, будет доступна немного позже в этом году».

Хотя деталей о обновлённой консоли пока нет, известно, что она получит немного изменённый дизайн и возможность подключения внешнего привода через дополнительный разъём USB Type-C. Он расположится на задней панели корпуса.

Ранее некоторые инсайдеры упоминали, что Sony работает над «ультратонкой» версией консоли PlayStation 5, которая потребляет меньше электроэнергии и генерирует меньше тепла.