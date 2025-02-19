Университет ИТМО займется поддержкой отечественного игрового движка Nau Engine

Опубликовано 19 февраля 2025, 07:501 мин.
Университет ИТМО займется поддержкой отечественного игрового движка Nau EngineИнтересное сотрудничество
Университет ИТМО объявил о запуске масштабной инициативы по поддержке отечественного игрового движка Nau Engine.
Вуз возьмёт на себя техническое сопровождение проекта, а сама разработка перейдёт в формат community-driven.
Команда разработчиков заявила, что приняла данное решение после анализа множества отзывов от пользователей.
Теперь развитие движка будет зависеть не только от команды, но и от сообщества. ИТМО планирует использовать Nau Engine в образовательных программах для исследований в сфере разработки игр.
Проект также получил поддержку от Prototype.Indie, АПРИОРИ и Института Развития Интернета.
Разработчики надеются, что открытый исходный код сделает движок популярным среди российских геймдев-энтузиастов.