Упоминание ПК-версии Red Dead Redemption нашли... в магазине PlayStation

Внимательные пользователи заметили, что на странице игры в американском PS Store появилось описание, упоминающее ПК-платформу.

Это уже не первый случай, когда появляются намёки на выход RDR на ПК. Ранее следы компьютерной версии были найдены в файлах самой Rockstar. Теперь, когда описание появилось и в магазине PlayStation, шансы на скорый анонс значительно возросли.

По данным инсайдеров, ПК-версия Red Dead Redemption будет поддерживать высокое разрешение и увеличенную частоту кадров, что позволит наслаждаться игрой в 4K и 60 FPS.

Пока Rockstar официально не подтвердила информацию, но все признаки указывают на скорый релиз. Возможно, анонс состоится на ближайшей Gamescom.