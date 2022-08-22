Ушла эпоха: PlayStation 5 перестала быть дефицитной

Наши коллеги из The Verge выяснили, что в том числе закончился и дефицит консолей PlayStation 5. Если раньше для их покупки нужно было отстаивать виртуальную очередь либо делать бронь, то сейчас во многих регионах устройства свободно продаются в магазинах.

При этом в продаже есть как обычные приставки, так и достаточно привлекательные бандлы.

Подтверждают слова журналистов и свежие данные о продажах от NPD Group. Судя по ним, продажи PlayStation 5 и Xbox Series X в июле 2022 намного выше, чем таковые в июле 2021 года. Это значит, что покупатели наконец-то получили доступ к приобретению новых консолей.