Ушла эпоха: в России перестанут продавать ПК-игры на дисках

Консольные же проекты останутся и на носителях

Российские ритейлеры планируют прекратить продажи физических дисков с играми для ПК из-за резкого падения спроса, сообщают Известия. Такие громкие релизы, как Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 Remake и The Last Of Us Part I не будут доступны на физических носителях в России.