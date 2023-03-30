Ушла эпоха: в России перестанут продавать ПК-игры на дисках

Стоит отметить, что продажи дисков для PlayStation и Xbox, напротив, остаются высокими.

Физические диски с играми для ПК, ввозимые по схеме параллельного импорта, значительно подорожали и с трудом выдерживают конкуренцию с более дешёвыми цифровыми версиями, приобретаемыми в зарубежных магазинах.

Российские геймеры привыкли к более низким ценам и когда физические носители начали продаваться дороже прежнего, спрос на них упал.

Так, в 2022 году в России было продано 80 000 дисков с играми, причём только 10% из них предназначались для ПК. Остальное пришлось на долю консолей Sony и Microsoft.

По мнению экспертов, это вполне ожидаемо. На сегодняшний день покупателями физических дисков с играми для ПК являются экономные пользователи, которые перепродают их на онлайн-платформах, и коллекционеры, которым важен дизайн упаковки.