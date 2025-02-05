Игры
Опубликовано 05 февраля 2025, 17:50
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Ушло в народ: энтузиаст запустил игру Doom в поисковой строке Google

Игра проецируется в строку поиска
Энтузиаст разработал микроверсию уже классической игры Doom для строки поиска Google.
Ушло в народ: энтузиаст запустил игру Doom в поисковой строке Google
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Речь идёт о разработке бразильского программиста Педро Уэббера, который сыграл в Doom внутри поисковой строки Google, используя ASCII-графику. Для этого разработчик уменьшил масштаб страницы, и, хотя производительность «не была идеальной», игра была полностью играбельной, а портированную версию поддерживают даже современные контроллеры.

Однако Уэббер уточнил, что игра не запускается непосредственно внутри поисковой строки, а проецируется в неё. При этом предложенная энтузиастом версия Doom — очередной эксперимент по тиражированию классики на различных «носителях».

Источник:Gamerant
Автор:Андрей Кадуков
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