Ушло в народ: энтузиаст запустил игру Doom в поисковой строке Google

Речь идёт о разработке бразильского программиста Педро Уэббера, который сыграл в Doom внутри поисковой строки Google, используя ASCII-графику. Для этого разработчик уменьшил масштаб страницы, и, хотя производительность «не была идеальной», игра была полностью играбельной, а портированную версию поддерживают даже современные контроллеры.

Однако Уэббер уточнил, что игра не запускается непосредственно внутри поисковой строки, а проецируется в неё. При этом предложенная энтузиастом версия Doom — очередной эксперимент по тиражированию классики на различных «носителях».