Успеть в последний вагон: Sony подняла цену на PS5 и аксессуары для консоли в преддверии выхода PS5 Pro

Опубликовано 28 августа 2024, 07:101 мин.
Успеть в последний вагон: Sony подняла цену на PS5 и аксессуары для консоли в преддверии выхода PS5 ProСпорное решение бренда, конечно
Sony объявила о повышении цен на консоль PlayStation 5 и аксессуары к ней.
Уже со 2 сентября 2024 года цены на PS5 в Японии вырастут на 13 000 – 15 000 иен, что эквивалентно примерно 8000 — 8500 рублям.
Например, стандартная версия PS5 подорожает с 66 980 до 79 980 иен, а цифровая версия — с 59 980 до 72 980 иен.
Также подорожают аксессуары, такие как беспроводной контроллер DualSense и PS VR2. Цены на DualSense вырастут с 9480 до 11 480 иен, а PS VR2 — с 74 980 до 89 980 иен.
По заявлению Sony, это решение принято в связи с влиянием сложной экономической ситуации и глобальных экономических колебаний на бизнес компании.
Подобное повышение цен может стимулировать покупателей приобрести PS5 и аксессуары до выхода более мощной PS5 Pro, чтобы успеть по старым ценам.