Успеть в последний вагон: Sony подняла цену на PS5 и аксессуары для консоли в преддверии выхода PS5 Pro

Уже со 2 сентября 2024 года цены на PS5 в Японии вырастут на 13 000 – 15 000 иен, что эквивалентно примерно 8000 — 8500 рублям.

Например, стандартная версия PS5 подорожает с 66 980 до 79 980 иен, а цифровая версия — с 59 980 до 72 980 иен.

Также подорожают аксессуары, такие как беспроводной контроллер DualSense и PS VR2. Цены на DualSense вырастут с 9480 до 11 480 иен, а PS VR2 — с 74 980 до 89 980 иен.

По заявлению Sony, это решение принято в связи с влиянием сложной экономической ситуации и глобальных экономических колебаний на бизнес компании.

Подобное повышение цен может стимулировать покупателей приобрести PS5 и аксессуары до выхода более мощной PS5 Pro, чтобы успеть по старым ценам.