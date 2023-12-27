Утечка исходников GTA V раскрыла сразу 8 невышедших одиночных дополнения для игры

Среди отмененных расширений были такие названия, как «SP Assassination Pack», «SP Manhunt Pack», «SP Norman Pack», «Agent Trevor», «Relationship Pack», «Enterprise Pack», «Prologue DLC» и «LibertyV DLC».

Хотя точное содержание каждого пакета остается неизвестным, можно предположить, что они включали бы различные сюжетные линии и дополнительные возможности.

Например, DLC «Agent Trevor» могло позволить игрокам управлять Тревором в роли агента, а «Relationship Pack» могло добавить в игру элементы свиданий или даже брака.

Однако, несмотря на планы Rockstar по выпуску одиночных дополнений, они, вероятно, так и не были реализованы из-за огромного успеха GTA Online, который с момента запуска приносит компании почти полмиллиарда долларов в год.

Кроме того, ресурсы компании были сосредоточены на разработке Red Dead Redemption 2 и GTA 6.