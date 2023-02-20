Игры
07:25, 20 февраля 2023
1 мин.

Утечка российского шутера Atomic Heart только увеличила продажи игры в Steam

Внезапно

Накануне в Сеть слили играбельный билд долгожданного российского шутера Atomic Heart.

Утечка российского шутера Atomic Heart только увеличила продажи игры в Steam

Фото: Mundfish

Изначально предполагалось, что это может негативно повлиять на продажи игры, т.к. ещё на этапе закрытых демонстраций ходили слухи о посредственном качестве проекта.

Но, внезапно, пользователи, скачавшие Atomic Heart, явно остались довольны тем, что создала студия Mundfish. По крайней мере, это объясняет увеличение продаж игры по всему миру:

Утечка российского шутера Atomic Heart только увеличила продажи игры в Steam

Steam

Напомним, что шутер находится в разработке уже несколько лет и создаётся российскими разработчиками для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Релиз тайтла состоится уже завтра, 21 февраля. Для подписчиков сервиса Xbox Game Pass игра будет доступна бесплатно уже на самом старте.

Источник:Steam
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