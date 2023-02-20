Утечка российского шутера Atomic Heart только увеличила продажи игры в Steam

07:25, 20 февраля 2023
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Утечка российского шутера Atomic Heart только увеличила продажи игры в SteamВнезапно
Накануне в Сеть слили играбельный билд долгожданного российского шутера Atomic Heart.
Фото: Mundfish
Изначально предполагалось, что это может негативно повлиять на продажи игры, т.к. ещё на этапе закрытых демонстраций ходили слухи о посредственном качестве проекта.
Но, внезапно, пользователи, скачавшие Atomic Heart, явно остались довольны тем, что создала студия Mundfish. По крайней мере, это объясняет увеличение продаж игры по всему миру:
Steam
Напомним, что шутер находится в разработке уже несколько лет и создаётся российскими разработчиками для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Релиз тайтла состоится уже завтра, 21 февраля. Для подписчиков сервиса Xbox Game Pass игра будет доступна бесплатно уже на самом старте.