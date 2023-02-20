Утечка российского шутера Atomic Heart только увеличила продажи игры в Steam

Изначально предполагалось, что это может негативно повлиять на продажи игры, т.к. ещё на этапе закрытых демонстраций ходили слухи о посредственном качестве проекта.

Но, внезапно, пользователи, скачавшие Atomic Heart, явно остались довольны тем, что создала студия Mundfish. По крайней мере, это объясняет увеличение продаж игры по всему миру: