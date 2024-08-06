Утилита для двойного увеличения плавности в играх получит режим четырехкратного увеличения

Недавно на YouTube появился ролик, демонстрирующий этот режим. Однако для более полного ознакомления с улучшениями рекомендуется посетить официальный сервер Lossless Scaling в Discord, где доступно видео с игрой Cyberpunk 2077, наглядно показывающее 4x FPS режим.

По словам бета-тестеров, задержка в новом режиме остается на уровне 2x FPS, что позволяет большинству игр быть плавными и комфортными при высоком базовом фреймрейте.

Отметим, что с момента выпуска, утилита Lossless Scaling значительно спрогрессировала. Версия 2.1, вышедшая в июне, добавила режим 3x FPS, который утроил кадровую частоту, а также включила оптимизации производительности, улучшившие режим 2x FPS по сравнению с предыдущими версиями.

Кроме того, были внесены изменения для случаев, когда конечная частота кадров превышает частоту обновления монитора.