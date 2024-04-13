Уже 25 апреля Fallout 4 получит долгожданное некстген-обновление

Опубликовано 13 апреля 2024, 14:15
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Уже 25 апреля Fallout 4 получит долгожданное некстген-обновлениеОно будет бесплатным
Студия Bethesda Game Studios, разработчик популярного постапокалиптического экшена Fallout 4, сообщила о подготовке крупного и бесплатного некстген-обновления для её детища.
Игра, в частности, получит нативную некстген-версию тайтла для PS 5 и Xbox Series X/S, два рабочих режима на консолях: «качество» и «производительность». Появится поддержка широкоформатных мониторов при игре на ПК, разработчики улучшат набор для моддинга Creation Kit, также продукт получит улучшенную стабильность. Bethesda «верифицирует» игру под Steam Deck, также тайтл появится в Epic Games Store.
Обновление выйдет 25 апреля, также отмечается, что для игры на ПК выйдет большой патч с исправлениями ошибок и улучшениями.