Уже с 1 января 2026-го облачный гейминг GeForce NOW внедрит лимит в 100 часов в месяц

Ограничение коснется как бесплатных, так и платных подписчиков. После исчерпания лимита, часы нельзя будет докупить «пакетом» на месяц.

NVIDIA предложит только дополнительные блоки по 15 часов, причем по повышенной цене. Для тарифа Performance ($10 в месяц) доплата составит $3 за каждые 15 часов. Для Ultimate ($20 в месяц) — $6 за тот же объем.