PlayStation 5 ненадолго появится в "моментальной" продаже 6 августа

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PlayStation 5 ненадолго появится в "моментальной" продаже 6 августаПока что по старой цене
Несмотря на дефицит PlayStation 5 по всему миру, время от времени консоль всё же становится доступной, в том числе и в России. Вот и сегодня один из таких дней — игровую приставку можно будет купить в DNS.
Старт продаж намечен на 6 августа 10:00 по московскому времени, говорится в официальном блоге сети. Что интересно, в этот раз впервые за долгое время можно будет приобрести и Digital Edition консоли.
Отметим, что недавно в сети появилась информация о грядущем повышении цен на PlayStation 5 в нашей стране. А потому предложение DNS, в котором PS5 и PS5 Digital Edition продают за 49 990 и 40 990 рублей соответственно, может быть последним удачным вариантом купить новинку за относительно невысокую цену.