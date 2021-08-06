PlayStation 5 ненадолго появится в "моментальной" продаже 6 августа

Старт продаж намечен на 6 августа 10:00 по московскому времени, говорится в официальном блоге сети. Что интересно, в этот раз впервые за долгое время можно будет приобрести и Digital Edition консоли.

Отметим, что недавно в сети появилась информация о грядущем повышении цен на PlayStation 5 в нашей стране. А потому предложение DNS, в котором PS5 и PS5 Digital Edition продают за 49 990 и 40 990 рублей соответственно, может быть последним удачным вариантом купить новинку за относительно невысокую цену.