Уже совсем скоро 11 устаревших игр закроют серверы для некоторых моделей Xbox

Уже совсем скоро 11 устаревших игр закроют серверы для некоторых моделей XboxИз-за устаревания проектов
В конце ноября и в течение декабря для консолей Xbox One и Series X/S свои серверы закроют 11 онлайн-игр.
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Это естественное следствие завершения жизненного цикла подобных продуктов, часть игр известна российским геймерам, какие-то не особо. Пользователи могут сохранить офлайн-функции, но сетевое взаимодействие, разумеется, станет невозможно.
Свои серверы для Xbox One и Series X/S отключат следующие проекты:
Gundam Evolution (29 ноября);
Rocket League - Player-To-Player Trading Only (5 декабря);
Battlefield 1943 (8 декабря);
Battlefield: Bad Company (8 декабря);
Battlefield: Bad Company 2 (8 декабря);
Crysis 3 (8 декабря);
Dante's Inferno (8 декабря);
Dead Space 2 (8 декабря);
Mirror's Edge Catalyst (8 декабря);
ANVIL: Vault Breaker (31 декабря);
NBA 2K22 for Xbox One (31 декабря);
NBA 2K22 for Xbox Series X/S (31 декабря).