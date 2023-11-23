Уже совсем скоро 11 устаревших игр закроют серверы для некоторых моделей Xbox

Это естественное следствие завершения жизненного цикла подобных продуктов, часть игр известна российским геймерам, какие-то не особо. Пользователи могут сохранить офлайн-функции, но сетевое взаимодействие, разумеется, станет невозможно.

Свои серверы для Xbox One и Series X/S отключат следующие проекты: