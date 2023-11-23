Игры
03:00, 23 ноября 2023
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Уже совсем скоро 11 устаревших игр закроют серверы для некоторых моделей Xbox

Из-за устаревания проектов

В конце ноября и в течение декабря для консолей Xbox One и Series X/S свои серверы закроют 11 онлайн-игр.

Уже совсем скоро 11 устаревших игр закроют серверы для некоторых моделей Xbox

© EA

Это естественное следствие завершения жизненного цикла подобных продуктов, часть игр известна российским геймерам, какие-то не особо. Пользователи могут сохранить офлайн-функции, но сетевое взаимодействие, разумеется, станет невозможно.

Свои серверы для Xbox One и Series X/S отключат следующие проекты:

  • Gundam Evolution (29 ноября);

  • Rocket League - Player-To-Player Trading Only (5 декабря);

  • Battlefield 1943 (8 декабря);

  • Battlefield: Bad Company (8 декабря);

  • Battlefield: Bad Company 2 (8 декабря);

  • Crysis 3 (8 декабря);

  • Dante's Inferno (8 декабря);

  • Dead Space 2 (8 декабря);

  • Mirror's Edge Catalyst (8 декабря);

  • ANVIL: Vault Breaker (31 декабря);

  • NBA 2K22 for Xbox One (31 декабря);

  • NBA 2K22 for Xbox Series X/S (31 декабря).

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