Уже? В стенде Microsoft на GDC 2023 нашли намёк на новый Xbox

Интересно, что после Xbox Series X на дисплее стоял знак вопроса, что вызвало предположения о новой игровой консоли, которая уже находится в разработке.

Загадочное устройство может быть совершенно новым Xbox или устройством, подобным Xbox Keystone, предназначенным для облачного геймплея.