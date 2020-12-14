В 2021 году выйдет градостроительный симулятор кладбища

Игра, которую назвали NecroCity, была разработана студией Gameparic. Тайтл представляет из себя смесь tower defense и градостроительства. Известно, что в NecroCity для каждого здания предусмотрена своя задача. Кроме строительства геймерам придется заняться и защитой города от нашествия людей. Особенностью игры также является то, что все необходимые ресурсы нужно будет добывать в шахтах и гробницах.

Сообщается, что NecroCity выйдет в следующем году и будет поддерживать русский язык. Уже сейчас у грядущего тайтла появилась страница в сервисе цифровой дистрибуции Steam, где можно отслеживать новости о нем.