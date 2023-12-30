В 2023 году сервис Xbox Game Pass пополнился новыми играми на $9 тысяч

21:03, 30 декабря 2023
1 мин.
В 2023 году сервис Xbox Game Pass пополнился новыми играми на $9 тысячПодписка в этом сервисе считается доступной
Аналитики сервиса TrueAchievements назвали сумму, на которую в подписке Xbox Game Pass от Microsoft были добавлены игры в 2023 году.
По информации портала, всего в подписке появилось 150 новых игр, на сумму $8763. Это рекордная сумма, так как в 2022 году общая стоимость новых игр, добавленных в Game Pass, составила $7100, в 2021 году игр добавили на $6317.
Но Xbox берёт не ценами, а количеством пользователей: в США подписка Game Pass стоит $17, что считается весьма бюджетным вариантом.
Новости партнеров
Новости партнеров