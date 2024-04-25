В 2024 году Sony в последний раз обновит PS3 и навсегда закроет проект

Опубликовано 25 апреля 2024, 22:30
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В 2024 году Sony в последний раз обновит PS3 и навсегда закроет проектХотя консолью пользуются несколько млн человек
Стало известно, что Sony готовит для онлайн-сервиса PlayStation 3 крупное завершающее обновление, после которого проект будет навсегда закрыт.
© Evan-Amos / Wikimedia Commons
Конкретные сроки неизвестны, но речь идёт о том, что это произойдёт в 2024 году, и решение уже принято руководством компании. Будут отключены онлайн-серверы PS3 и у консоли исчезнет доступ к цифровому магазину PlayStation Store.
Отмечается, что Sony уже достаточно давно планировала пойти на этот шаг, ещё в 2021 году, но откладывала из-за высокой популярности PS3 среди геймеров, несмотря на некоторые «костыли» консоли на определённых этапах развития проекта. И сейчас на этой консоли остаются порядка 2 млн пользователей.
Источник:Tech4Games
Автор:Андрей Кадуков
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