В августе Battlefield V раздадут бесплатно

Так, согласно опубликованным данным, пользователи смогут со 100% скидкой купить Origin-версию тайтла. Начнется раздача 2 августа и продлится до конца лета — завершение акции 31 августа в 17:00 по московскому времени.

Отметим, что для получения бесплатной копии нужно провернуть несколько простых манипуляций. В частности, требуется завести новый аккаунт на Amazon, активировать пробную подписку Amazon Prime на 30 дней. Привязать к профилю можно даже виртуальную карту, но важно, чтобы на ней было как минимум 2 доллара — их снимут для проверки, а затем вернут. После этого можно будет выбрать Battlefield V в списке и использовать полученный ключ в Origin. Подписку же можно отменить.