В базе данных PSN была найдена информация о новой игре про смешанные единоборства UFC 4

В сети даже появилась иконка проекта, которая подтверждает тот факт, что вскоре после анонса, нас ожидает период бета-тестирования. А учитывая, что Sony проведет свою презентацию с играми уже завтра, вполне вероятно, что и анонс новой части UFS для консолей произойдет на том же самом мероприятии. В любом случае, ждать осталось недолго, так что совсем скоро мы узнаем, так ли это.