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В базе данных PSN была найдена информация о новой игре про смешанные единоборства UFC 4
Теперь ждем скорейшего анонса
Уже завтра, 11 июня, Sony проведе свежую презентацию, посвященную играм для грядущей PlayStation 5. Судя по всему, в сети “всплыло” упоминание одной из этих игр — в базе данных PSN была найдена информация о новой игре про смешанные единоборства UFC 4.
Началось все с того, что онлайн-ресурс PS4 Patches, занимающийся автоматическим “вылавливанием” патчей для игры под PlayStation 4, обнаружил обновления для еще неанонсированной игры, получившей кодовое имя Magnum. В дальнейшем стало известно, что под этим названием скрывается новый продукт Electronic Arts — игра EA Sports UFC 4.
В сети даже появилась иконка проекта, которая подтверждает тот факт, что вскоре после анонса, нас ожидает период бета-тестирования. А учитывая, что Sony проведет свою презентацию с играми уже завтра, вполне вероятно, что и анонс новой части UFS для консолей произойдет на том же самом мероприятии. В любом случае, ждать осталось недолго, так что совсем скоро мы узнаем, так ли это.